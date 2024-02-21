Трахтенберг назвал условие, при котором «Спартак» выиграет РПЛ

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг ответил на вопрос об условии, при котором московский клуб станет чемпионом России.

«Спартак» станет чемпионом, если, как я уже говорил, будет такая пирамида, когда все-все сотрудники клуба, начиная от низших ступеней и заканчивая главой совета директоров, сделают по-максимуму, чтобы 11 футболистов, которые выйдут на поле, сделают разницу», — приводит «РБ Спорт» слова Трахтенберга.

После первой части сезона «Спартак» с 30 очками за 18 матчей занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.