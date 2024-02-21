Первак считает, что уровень РПЛ упадет в случае введения налога на легионеров

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о том, стоит ли вводить налог на легионеров в РПЛ.

«Я о такой зарубежной практике не слышал даже. Это очень странное решение. Уровень нашего чемпионата базируется на легионерах. Почти у каждой команды нашей ведущий игрок — легионер. Если ввести налог, то уровень чемпионата упадет сразу же. Можно ли сказать, что сейчас в РПЛ перебор иностранцев? Есть такое. Но, мне кажется, вводить налог неправильно. Может лучше изменить формулу лимита», — приводит «Спорт День за Днем» слова Первака.

Ранее стало известно, что РФС рассмотрит вопрос введения налога на легионеров в течение полугода. В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей.