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21 февраля, 21:22

Первак считает, что уровень РПЛ упадет в случае введения налога на легионеров

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о том, стоит ли вводить налог на легионеров в РПЛ.

«Я о такой зарубежной практике не слышал даже. Это очень странное решение. Уровень нашего чемпионата базируется на легионерах. Почти у каждой команды нашей ведущий игрок — легионер. Если ввести налог, то уровень чемпионата упадет сразу же. Можно ли сказать, что сейчас в РПЛ перебор иностранцев? Есть такое. Но, мне кажется, вводить налог неправильно. Может лучше изменить формулу лимита», — приводит «Спорт День за Днем» слова Первака.

Ранее стало известно, что РФС рассмотрит вопрос введения налога на легионеров в течение полугода. В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
РПЛ
Юрий Первак
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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Оренбург

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