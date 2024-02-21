Синицын: «Хотелось бы, чтобы судьи ВАР более оперативно работали»

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал работу ВАР в футболе.

«С появлением ВАР, АВАР cтало лучше? Станет лучше, когда это все будет делаться быстро. На ту же Англию смотришь: там скандал, там скандал, там на ВАР ошиблись. Тотальных, роковых ошибок стало меньше, потому что на технику полагаешься. Просто хотелось бы, чтобы более оперативно работали», — приводит слова Синицына Metaratings.ru.

В России ВАР начал использоваться с 1/2 финала Кубка России в сезоне-2018/19. Впервые арбитр воспользовался им в матче «Урал» — «Арсенал». С сезона-2019/20 ВАР начал использоваться в чемпионате России.