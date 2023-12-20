Тикнизян признан лучшим игроком декабря в «Локомотиве» по версии болельщиков
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян стал лучшим футболистом команды в декабре по версии болельщиков московского клуба, сообщает сайт железнодорожников.
Полузащитник Максим Глушенков занял второе место в голосовании, тройку лучших замкнул игрок обороны Марио Митай.
24-летний Тикнизян провел в декабре 2 матча в РПЛ и забил по голу в каждой игре. В этом месяце «Локомотив» одержал 2 победы: над «Зенитом» (3:1) и «Уралом» (2:0).
Источник: ФК Локомотив (Москва)
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