Тикнизян признан лучшим игроком декабря в «Локомотиве» по версии болельщиков

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян стал лучшим футболистом команды в декабре по версии болельщиков московского клуба, сообщает сайт железнодорожников.

Полузащитник Максим Глушенков занял второе место в голосовании, тройку лучших замкнул игрок обороны Марио Митай.

24-летний Тикнизян провел в декабре 2 матча в РПЛ и забил по голу в каждой игре. В этом месяце «Локомотив» одержал 2 победы: над «Зенитом» (3:1) и «Уралом» (2:0).