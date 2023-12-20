Фролов: «Черчесов — специалист высокого качества»

Читать «СЭ» в

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о бывшем наставнике сборной России Станиславе Черчесове.

«Он специалист высокого качества. Всегда хочется, чтобы в чемпионате России работали лучшие тренеры», — цитирует Фролова Sport24.

Последней командой для Черчесова является «Ференцварош». Российский специалист был уволен руководством венгерского клуба из-за неудовлетворительных результатов команды в матчах квалификации Лиги чемпионов.