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8 марта, 16:55

Терехин: «Болельщикам нужно мчаться на арену, чтобы быть рядом с «Динамо» в такой важный момент»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с посещаемостью на «ВТБ Арене».

«Согласен с мнением Андрея Сметанина, которое прочитал на днях. Когда как не сейчас идти на стадион? У любимой команды появились серьезные амбиции, подкрепленные таким качеством футбола в РПЛ. Всем болельщикам нужно забыть про лень или обиды и мчаться на арену, чтобы быть рядом с «Динамо» в такой важный момент», — сказал Терехин «СЭ».

Бывший футболист «Динамо» также поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых в 20-м туре РПЛ против «Ахмата».

«На мой взгляд, игра с «Ахматом» не будет для динамовцев легкой прогулкой. Грозненцы крепкий соперник, в прошлом туре набрали три очка, и последние игры с «Ахматом» складываются для «Динамо» непросто. Плюс в игре не примут участие дисквалифицированные Лаксальт и Бальбуэна. Даже без них «Динамо» сильнее и по составу, и по игре. Но в такой ситуации важна каждая мелочь. Именно поэтому так важно, чтобы энергия домашних трибун гнала команду Лички вперед», — добавил Терехин.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

Игра между бело-голубыми и «Ахматом» состоится 9 марта. Начало — в 19.00 мск.

Олег Терехин
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Динамо

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Зенит

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И К Ж
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