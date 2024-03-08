Терехин: «Болельщикам нужно мчаться на арену, чтобы быть рядом с «Динамо» в такой важный момент»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с посещаемостью на «ВТБ Арене».

«Согласен с мнением Андрея Сметанина, которое прочитал на днях. Когда как не сейчас идти на стадион? У любимой команды появились серьезные амбиции, подкрепленные таким качеством футбола в РПЛ. Всем болельщикам нужно забыть про лень или обиды и мчаться на арену, чтобы быть рядом с «Динамо» в такой важный момент», — сказал Терехин «СЭ».

Бывший футболист «Динамо» также поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых в 20-м туре РПЛ против «Ахмата».

«На мой взгляд, игра с «Ахматом» не будет для динамовцев легкой прогулкой. Грозненцы — крепкий соперник, в прошлом туре набрали три очка, и последние игры с «Ахматом» складываются для «Динамо» непросто. Плюс в игре не примут участие дисквалифицированные Лаксальт и Бальбуэна. Даже без них «Динамо» сильнее и по составу, и по игре. Но в такой ситуации важна каждая мелочь. Именно поэтому так важно, чтобы энергия домашних трибун гнала команду Лички вперед», — добавил Терехин.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

Игра между бело-голубыми и «Ахматом» состоится 9 марта. Начало — в 19.00 мск.