«Ростов» сыграет с «Краснодаром» в матче 20-го тура чемпионата России в пятницу, 8 марта. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Ключевые события игры РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч «Ростов» — «Краснодар» покажет федеральный спортивный канал «Матч ТВ». Также видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 39 очков. Отрыв от ближайшего соперника составляет 2 очка. «Ростов» набрал 24 очка и занимает 10-е место в чемпионате России.

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