Масалитин отметил мастерство Акинфеева после отраженного пенальти в матче с «Крыльями Советов»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «СЭ» отреагировал на отраженный пенальти вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Наверное, есть какой-то символизм в этом. В очередной раз Акинфеев подтвердил свое мастерство. Если бы счет был 2:1, то «Крылья» приложили бы усилия, чтобы сравнять счет. Но Акинфеев подтвердил свой класс и сделал концовку матча более спокойной для ЦСКА», — сказал Масалитин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Команда Владимира Федотова набрала 32 очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд. Команда Игоря Осинькина с 29 очками — на 8-й строчке.