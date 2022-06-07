Ребров о матче за Суперкубок России: «Хочется не в Питер съездить, а в Казань или Нижний Новгород»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о матче за Суперкубок России.

— Умяров настраивал Фомина перед пенальти в финале Кубка России. Есть ли у тебя тоже какие-то трюки?

— Многие потом Умярова осуждали, кончено, не с нашей стороны. Но это нормально в моем понимании, если ты хочешь победить. Это же психологическое давление, болельщики тоже кричат. Он же не подножку сделал.

— Суперкубок. Какие прогнозы? Что поможет «Спартаку» обыграть «Зенит»?

— Поможет только команда и болельщики, кончено. Хочется не в Питер съездить, а в Казань или Нижний Новгород.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.

В этом году красно-белые празднуют столетие. 18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».