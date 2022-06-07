Артем Ребров рассказал, в чем заключается суть его работы техническим координатором «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров рассказал, в чем заключается суть его нынешней работы в клубе.

— В чем заключается роль технического координатора в «Спартаке»?

— Много всего. Координатор подразумевает под собой быть между всеми. Самое главное — находиться с командой. Многие меня тренером считают, но это не так. Но не могу безучастно сидеть на скамейке, — сказал Ребров на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

— Кто твой любимый футболист «Спартака» из 90-х?

— Тяжело сказать. Филимонов как вратарь для меня всегда был близок. Там можно перечислять весь состав и даже запасных.

— Как ты воспринял тот момент, когда вы обыграли в чемпионском матче тогда еще «Терек»?

— Честно, если смотреть по телевизору, то страшно, думаешь — как мы там выжили. Но на стадионе все было нормально. С чем это можно сравнить? Это кайф, это большая дорога не только клуба, но и для меня. После таких событий никто не спал, так же, как и после Кубка. Но тогда я заболел ангиной, видимо, организм выдохнул.

С октября 2021 года Ребров совмещал вратарскую карьеру с должностью технического координатора «Спартака». В январе 2022 года россиянин завершил карьеру футболиста.