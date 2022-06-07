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Артем Ребров рассказал, в чем заключается суть его работы техническим координатором «Спартака»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров рассказал, в чем заключается суть его нынешней работы в клубе.

— В чем заключается роль технического координатора в «Спартаке»?

— Много всего. Координатор подразумевает под собой быть между всеми. Самое главное — находиться с командой. Многие меня тренером считают, но это не так. Но не могу безучастно сидеть на скамейке, — сказал Ребров на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

— Кто твой любимый футболист «Спартака» из 90-х?

— Тяжело сказать. Филимонов как вратарь для меня всегда был близок. Там можно перечислять весь состав и даже запасных.

— Как ты воспринял тот момент, когда вы обыграли в чемпионском матче тогда еще «Терек»?

— Честно, если смотреть по телевизору, то страшно, думаешь — как мы там выжили. Но на стадионе все было нормально. С чем это можно сравнить? Это кайф, это большая дорога не только клуба, но и для меня. После таких событий никто не спал, так же, как и после Кубка. Но тогда я заболел ангиной, видимо, организм выдохнул.

С октября 2021 года Ребров совмещал вратарскую карьеру с должностью технического координатора «Спартака». В январе 2022 года россиянин завершил карьеру футболиста.

Артем Ребров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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