Тарханов: Дзюба вдохновил «Локомотив», с ним команда смотрится увереннее

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о признании нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы лучшим игроком месяца РПЛ.

В среду 29 марта, Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ в марте.

«Сто процентов своей игрой Дзюба заслужил эту награду, он здорово проявил себя в марте. Он вдохновил «Локомотив», с ним команда выглядит намного увереннее. Посмотрим, как сложится эта история дальше. Думаю, «Локомотив» может и предложить ему полноценный контракт. Дзюба также поможет и молодежи клуба, с ним ребята будут прогрессировать. Каждой команде нужен такой дядька», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

В текущем месяце 34-летний форвард провел за железнодорожников 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.