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Тарханов: Дзюба вдохновил «Локомотив», с ним команда смотрится увереннее

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о признании нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы лучшим игроком месяца РПЛ.

В среду 29 марта, Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ в марте.

«Сто процентов своей игрой Дзюба заслужил эту награду, он здорово проявил себя в марте. Он вдохновил «Локомотив», с ним команда выглядит намного увереннее. Посмотрим, как сложится эта история дальше. Думаю, «Локомотив» может и предложить ему полноценный контракт. Дзюба также поможет и молодежи клуба, с ним ребята будут прогрессировать. Каждой команде нужен такой дядька», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

В текущем месяце 34-летний форвард провел за железнодорожников 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-dzyuba-vdohnovil-lokomotiv-s-nim-komanda-smotritsya-uverennee/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
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 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
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 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
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 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
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 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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