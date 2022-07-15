Тарханов считает, что «Урал» не проиграет ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов хочет, чтобы екатеринбургская команда одержала победу на старте нового сезона.

«Мне хочется, чтобы «Урал» взял три очка в этом матче, хотя я армеец. Клуб из Екатеринбурга провел хорошее межсезонье, заметно укрепился. ЦСКА, напротив, покинуло много ключевых футболистов. Плюс надо привыкать к модели игры Федотова. На это потребуется время, поэтому думаю, что гости, как минимум, не проиграют», — цитируют «Известия» Тарханова.

Новый сезон в чемпионате России начнется в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит», а в субботу ЦСКА сыграет дома против «Урала».