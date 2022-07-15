Гайч может сменить ЦСКА на «Коринтианс»
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перебраться в чемпионат Бразилии. По информации журналиста Фабиу Алейшу, клуб ведет переговоры с «Коринтианс» по 23-летнему аргентинцу.
Гайч перешел в стан красно-синих из «Сан-Лоренцо» 5 августа 2020 года. С тех пор игрока дважды отправляли в аренды: сначала в «Беневенто», а затем в «Уэску».
В прошлом сезоне за «Уэску» Гайч забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.
Действующий контракт аргентинца с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
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