Тарханов: «Даже без Зиньковского «Крылья» в большом порядке»
Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо» и «Урала» Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил игру «Крыльев» в первом туре РПЛ.
— Лучший матч тура?
— «Оренбург» — «Крылья Советов». Атака на атаку, море моментов, шесть забитых мячей... Класс! Такой матч украсил бы любой европейский чемпионат. Все уже привыкли, что в Самаре команда играющая, но и ее соперник на этом фоне смотрелся достойно, сзади не отсиживался. Наоборот, при первой же возможности шел вперед.
— «Крылья» даже без Зиньковского и Сарвели в большом порядке?
— Да. Игра-то у команды выстроена. Отлажены коллективные взаимодействия, никто не выпадает. Ребята здорово работают с мячом — легко, непринужденно. Постоянно что-то придумывают. Настроены не на рубилово, а на творчество. Отсюда и моменты у чужих ворот, интересные комбинации, красивые голы.
— Сергеев перебрался в «Зенит», Зиньковский — в «Спартак», Сарвели — в «Сочи». Кто следующий кандидат на повышение?
— Думаю, Ежов. Мне очень нравится этот полузащитник. Как и 17-летний Пиняев.
— Пиняев реально большой талант? Или раздули?
— У парня великолепные задатки. Может заблистать. Шустрый, техничный, видит поле. В прошлом сезоне с опытным Зиньковским ему объективно было тяжело конкурировать, но теперь будет чаще появляться в основном составе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1