Тарханов: «Даже без Зиньковского «Крылья» в большом порядке»

Тарханов заявил, «Крылья» могут хорошо играть и без Зиньковского

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо» и «Урала» Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил игру «Крыльев» в первом туре РПЛ.

— Лучший матч тура?

— «Оренбург» — «Крылья Советов». Атака на атаку, море моментов, шесть забитых мячей... Класс! Такой матч украсил бы любой европейский чемпионат. Все уже привыкли, что в Самаре команда играющая, но и ее соперник на этом фоне смотрелся достойно, сзади не отсиживался. Наоборот, при первой же возможности шел вперед.

— «Крылья» даже без Зиньковского и Сарвели в большом порядке?

— Да. Игра-то у команды выстроена. Отлажены коллективные взаимодействия, никто не выпадает. Ребята здорово работают с мячом — легко, непринужденно. Постоянно что-то придумывают. Настроены не на рубилово, а на творчество. Отсюда и моменты у чужих ворот, интересные комбинации, красивые голы.

— Сергеев перебрался в «Зенит», Зиньковский — в «Спартак», Сарвели — в «Сочи». Кто следующий кандидат на повышение?

— Думаю, Ежов. Мне очень нравится этот полузащитник. Как и 17-летний Пиняев.

— Пиняев реально большой талант? Или раздули?

— У парня великолепные задатки. Может заблистать. Шустрый, техничный, видит поле. В прошлом сезоне с опытным Зиньковским ему объективно было тяжело конкурировать, но теперь будет чаще появляться в основном составе.

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