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Тарханов: «Даже без Зиньковского «Крылья» в большом порядке»

Тарханов заявил, «Крылья» могут хорошо играть и без Зиньковского
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо» и «Урала» Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил игру «Крыльев» в первом туре РПЛ.

— Лучший матч тура?

— «Оренбург» — «Крылья Советов». Атака на атаку, море моментов, шесть забитых мячей... Класс! Такой матч украсил бы любой европейский чемпионат. Все уже привыкли, что в Самаре команда играющая, но и ее соперник на этом фоне смотрелся достойно, сзади не отсиживался. Наоборот, при первой же возможности шел вперед.

— «Крылья» даже без Зиньковского и Сарвели в большом порядке?

— Да. Игра-то у команды выстроена. Отлажены коллективные взаимодействия, никто не выпадает. Ребята здорово работают с мячом — легко, непринужденно. Постоянно что-то придумывают. Настроены не на рубилово, а на творчество. Отсюда и моменты у чужих ворот, интересные комбинации, красивые голы.

— Сергеев перебрался в «Зенит», Зиньковский — в «Спартак», Сарвели — в «Сочи». Кто следующий кандидат на повышение?

— Думаю, Ежов. Мне очень нравится этот полузащитник. Как и 17-летний Пиняев.

— Пиняев реально большой талант? Или раздули?

— У парня великолепные задатки. Может заблистать. Шустрый, техничный, видит поле. В прошлом сезоне с опытным Зиньковским ему объективно было тяжело конкурировать, но теперь будет чаще появляться в основном составе.

Полностью интервью Тарханова «СЭ» читайте здесь

Антон Зиньковский
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Тарханов
0
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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Максим Глушенков

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 2
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Факел

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Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

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