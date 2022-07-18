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Добровинский о слухах о смене владельца в «Спартаке»: «Может, Зарема купит»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Известный адвокат Александр Добровинский, друг Заремы Салиховой, в разговоре с «СЭ» высказался о слухе о возможной продаже «Спартака».

«О смене владельца «Спартака» много говорят уже несколько лет. Надо найти сумасшедшего. Новый владелец — это псих, который купит себе головную боль, полипы в толстой кишке, заикание и ненависть. Это безудержная трата денег. Трудно представить такого человека. Кто сейчас купит «Спартак»? Не думаю, что его можно кому-либо продать в ближайшее время. Может, Зарема купит», — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее сообщалось, что Матыцын, входящий в совет директоров «Спартака» с 2004 года, может стать центром принятия решений в клубе.

Леонид Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года.

ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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