«Тамбову» придется играть в Нижнем Новгороде из-за ВАР

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил «СЭ», что команде не разрешат провести домашние матчи РПЛ в Тамбове из-за того, что в лиге планируют использовать систему ВАР после возобновления чемпионата.

— Разрешат ли «Тамбову» сыграть домашние матчи на своем стадионе «Спартак»?

— Проведение домашних игр в Тамбове зависит от ВАР, но, насколько я знаю, принято решение играть с ВАР, поэтому, скорее всего, будем играть в Нижнем Новгороде.

— Билеты поступят в свободную продажу?

— Вероятнее всего, да. Понятно, что на первую игру с «Зенитом» будет сумасшедший спрос, поэтому будем обсуждать, как продавать билеты. На оставшиеся матчи с «Ахматом» и «Сочи» и без ограничений пришло бы не больше четырех тысяч зрителей, что и составляет 10 процентов от вместимости арены. (Евгений Белоусов)