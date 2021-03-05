«Тамбов» начал гасить долги по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о том, на что в первую очередь пойдут деньги, которые клуб получил от РПЛ.

«От РПЛ деньги поступают — как было договорено, все так и происходит. Долги по зарплате начали гасить. В сложившейся ситуации существует множество юридических нюансов, их необходимо учитывать. Суть в том, что в первую очередь деньги сейчас выплачиваются тем сотрудникам, которые работают в клубе в данный момент. Это касается и футболистов, и персонала команды, и работников клуба.

В дальнейшем средства будут направляться и тем футболистам и сотрудникам, которые клуб уже покинули, но перед которыми существуют долги. Также нужно понимать, что часть проступающих денег необходимо направлять на погашение задолженности перед налоговыми органами», — приводит слова Коноваловой ТАСС.

В начале февраля 2021 года «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований клуба составила около 300 миллионов рублей. 5 марта стало известно, что клуб получил от РПЛ часть средств в размере 51 миллиона рублей для погашения долгов.

После 20-го тура «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 13 очков.