Форвард «Химок» Дядюн успешно прооперирован

Пресс-служба «Химок» сообщила, что форвард Владимир Дядюн успешно прооперирован в одной из клиник Германии.

«Желаем нашему форварду скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» — говорится в сообщении.

Нападающий красно-чёрных Владимир Дядюн, получивший повреждение крестообразной связки колена, успешно прооперирован в одной из клиник Германии.



Желаем нашему форварду скорейшего выздоровления и возвращения на поле! ? pic.twitter.com/0LrtTXlSMH — ФК «Химки» (@fc_khimki) March 5, 2021

Форвард травмировал мениск летом 2020 года. Из-за повреждения он пропустил большую часть сезона. Пока неизвестно, когда футболист вернется в строй. После 20 туров РПЛ «Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице.