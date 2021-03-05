Форвард «Химок» Дядюн успешно прооперирован
14:50
Пресс-служба «Химок» сообщила, что форвард Владимир Дядюн успешно прооперирован в одной из клиник Германии.
«Желаем нашему форварду скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» — говорится в сообщении.
Форвард травмировал мениск летом 2020 года. Из-за повреждения он пропустил большую часть сезона. Пока неизвестно, когда футболист вернется в строй. После 20 туров РПЛ «Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице.
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