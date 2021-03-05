Подруга жены Мамаева ответила на обвинения: «Совести совсем нет»

Юлия Дзуцева, подруга жены полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, ответила на обвинения Аланы в свой адрес.

«Если ты не помнишь, позвонил твой муж, попросил меня приехать к тебе, отвезти тебя в больницу, собрать твои вещи. Я не рылась в твоих вещах, мне они не нужны. Знаешь, твой очередной пиар и твои очередные выходки уже надоели. Ты самая настоящая эгоистка. И ты забыла, что у меня есть дети, которые ходят в школу. Мои дети после твоего поста не хотели идти в школу. У тебя совести вообще нет!» — сказала подруга Мамаевой в сторис Instagram.

Ранее Мамаева написала, что Дзуцева воспользовалась ее телефоном и раздала несколько интервью, а также имеет проблемы с наркотиками.

2 марта супруга Мамаева в соцсети рассказала об измене мужа. 3 марта появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой.