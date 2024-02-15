Свищев ответил на вопрос о ходе работы по возвращению пива на стадионы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил вероятность возвращения пива на российские стадионы.

«Шанс есть, как всегда. Мы сейчас находимся в активных консультациях с нашими коллегами. Минздрав считает, что слабоалкогольные напитки на стадионах негативно повлияют на наше общество, а люди, которые придут и купят себе бокал пива, являются угрозой для нашего подрастающего поколения», — приводит «Спорт День за Днем» слова Свищева.

Депутат также отметил, что не согласен с позицией Минздрава.

«У нас были и возражения наших правоохранителей, которые говорили про хулиганство. Но с учетом опыта проведения чемпионата мира, Евро мы доказали, что это не так. Коллеги-правоохранители уже свои претензии сняли. Минздрав как-то негативно относится. Польза пива не доказана. Но и вред от его дозированного потребления тоже не доказан. Сейчас активно ведется борьба с газировкой. Давайте запретим продавать сладкие газированные напитки на стадионах. Почему на концертах можно продавать пиво и даже «крепыш», а здесь нельзя? В театрах можно», — добавил Свищев.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет был временно снят во время проведения чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы-2020, который из-за пандемии состоялся летом 2021 года.