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15 февраля, 16:10

Свищев ответил на вопрос о ходе работы по возвращению пива на стадионы

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил вероятность возвращения пива на российские стадионы.

«Шанс есть, как всегда. Мы сейчас находимся в активных консультациях с нашими коллегами. Минздрав считает, что слабоалкогольные напитки на стадионах негативно повлияют на наше общество, а люди, которые придут и купят себе бокал пива, являются угрозой для нашего подрастающего поколения», — приводит «Спорт День за Днем» слова Свищева.

Депутат также отметил, что не согласен с позицией Минздрава.

«У нас были и возражения наших правоохранителей, которые говорили про хулиганство. Но с учетом опыта проведения чемпионата мира, Евро мы доказали, что это не так. Коллеги-правоохранители уже свои претензии сняли. Минздрав как-то негативно относится. Польза пива не доказана. Но и вред от его дозированного потребления тоже не доказан. Сейчас активно ведется борьба с газировкой. Давайте запретим продавать сладкие газированные напитки на стадионах. Почему на концертах можно продавать пиво и даже «крепыш», а здесь нельзя? В театрах можно», — добавил Свищев.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет был временно снят во время проведения чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы-2020, который из-за пандемии состоялся летом 2021 года.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
Дмитрий Свищев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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 - : -
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