Глушаков: «Ни в одной команде у меня не было проблемы найти общий язык с партнерами»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал, как игроки «Ростова» приняли его на сборах. Также футболист отметил, что готов вернуться в РПЛ.

«Ни в одной команде у меня не было проблемы найти общий язык с партнерами, тренерским штабом, персоналом и руководством. Какой я есть, такой и есть, ни в какие игры играть не собираюсь. Ростов — это моя родина, моя земля, там много моих знакомых. Это, конечно, повлияло на мое присутствие в клубе. Я такой же футболист, как и все в «Ростове». Выполнял те же требования, что и они — профессионально, никаких поблажек не было.

Многие любят ссылаться на возраст, но для меня это дико. Я смотрю на других футболистов моего возраста, к примеру Лука Модрич, и они выполняют огромный объем работы. Причем объем можно выполнить по-разному: можно походить пешком и находить высокий километраж, а есть высокая интенсивность. Если ты выполняешь, то это дорогого стоит. Проведя сбор в «Ростове», я понимаю, что ничем не уступаю молодым игрокам и футболистам сборной России. Мне это приятно, это самое важное — проверить свои силы с высокопрофессиональной командой. Они, по-моему, занимают первое место по интенсивности в лиге. И если я с ними на равных, значит, еще готов поиграть в РПЛ", — сказал Глушаков «СЭ».

Также футболист в интервью рассказал, что у него есть варианты для продолжения карьеры в футболе.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».