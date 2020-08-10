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Судья матча «Спартак» — «Сочи» покинул стадион после полуночи. И ничего не сказал

10 августа 2020, 10:25
Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев покинул стадион на автомобиле.
Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев покинул стадион на автомобиле.
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Главный арбитр матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев после матча отказался от общения с журналистами и молча покинул стадион на автомобиле.

Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. На 88-й минуте он грубо ошибся в пользу гостей. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко.

Владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» взорвал настоящую информационную бомбу: «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас». Полностью заявление можно прочитать — здесь.

«Спартак» — «Сочи»: Казарцев назначил «левый» пенальти

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