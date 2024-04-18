Суд утвердил мировое соглашение между «Спартаком» и Газизовым

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что суд принял решение утвердить мировое соглашение между ним и московским клубом.

«Самарский кассационный суд утвердил мировое соглашение между мной и «Спартаком». Это касается всех дел, кроме дела с Леонидом Федуном, оно остается. У меня никогда не было претензий к «Спартаку», просто руководил им Федун. Я рад, что это все завершилось, что разум восторжествовал. «Спартак» отказался от своих исков, я — от своих в рамках этого мирного соглашения, никто никому ничего не должен, договорились так», — приводит ТАСС слова Газизова.

Газизов работал генеральным директором «Спартака» в 2020 году. Судебные разбирательства между сторонами продолжаются с 2021-го. Газизов подал семь судебных исков, ни один из которых не получил удовлетворение суда. Изначально специалист требовал взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.

После ухода из московского клуба Газизов работал в «Уфе», а с прошлого лета занимает пост генерального директора в махачкалинском «Динамо».