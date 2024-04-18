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Сегодня, 18:29

В «Динамо» рассказали о забавной ошибке журналиста: «Личке в России не хватает не кальяна, а свиной рульки»

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о том, что главному тренеру якобы не хватает кальяна в России.

«После матча «Оренбург» — «Динамо» один из журналистов допустил забавное искажение слов Марцела Лички. Ему приписали фразу: «В России мне не хватает чешского пива и кальяна». Хотя на самом деле Марцел со своим фирменным акцентом сказал koleno, это вкуснейшее чешское блюдо вепрево колено (Veprove koleno, — Прим. «СЭ»), у нас его часто называют свиная рулька.

Ошибки можно было избежать. Во-первых, в России, кажется, нет проблем с кальянами, а во-вторых, Марцел не любит кальян. Большой проблемы в такой оплошности журналиста на самом деле нет — Марцел посмеялся, а мы вот немного беспокоимся, что болельщики начнут дарить Личке кальяны, вместо того чтобы приготовить вкусную свинину.

Просим все издания внести примечания в ваши новостные заметки и их заголовки. К коллегам-журналистам обращаемся с просьбой: если вы что-то не расслышали, не разобрали — спросите у нас, мы всегда рядом и всегда поможем, поясним», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

Ранее о том, что Личке не хватает кальяна в России сообщило издание Sport24. Затем в материале кальян был исправлен на колено (блюдо чешской кухни).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
4
4
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«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Локомотив

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Динамо

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И К Ж
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