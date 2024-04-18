Литвинов — о «Зените» в РПЛ: «У каждого клуба будет к ним особое отношение»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов в разговоре с «СЭ» оценил настрой клубов РПЛ на матчи с «Зенитом».

«Краснодар» борется с «Зенитом» за первое место. Конечно, есть те, кто поджимают. Это «Зенит», который одержал победу в чемпионате пять раз подряд. У каждого клуба будет к ним особое отношение. Надеюсь, у «Краснодара» все получится. Для Сергея Николаевича Галицкого это важно», — сказал Литвинов «СЭ».

На первом месте в турнирной таблице чемпионата России идет «Зенит», набравший 47 очков. «Краснодар» (43) находится на второй строчке. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38).