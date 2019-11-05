Стадион «Краснодар» стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона, информирует пресс-служба РПЛ. Средняя посещаемость «Краснодара» составила 29503 человека за матч. Это 83,9 процента от общей вместимости арены (35 179).

? Стадион «Краснодар» стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона!



Средняя посещаемость «Краснодара» составила 29503 человека за матч — 83,9% от общей вместимости ?#РПЛ #Краснодар pic.twitter.com/8hNHP9fG2e — Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 5, 2019