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Стадион «Краснодар» — самый заполняемый в РПЛ

18:09

Стадион «Краснодар» стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона, информирует пресс-служба РПЛ. Средняя посещаемость «Краснодара» составила 29503 человека за матч. Это 83,9 процента от общей вместимости арены (35 179).

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