Спортивный директор «Локомотива» об усилении линии защиты: «Пытаемся найти, но это сложно»
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил «СЭ» на вопрос о возможном усилении линии защиты.
«Конечно, каждый тренер и руководство хотели бы суперигроков на разных позициях. С учетом бюджета мы пытаемся найти, но очень сложно», — сказал Ульянов «СЭ».
«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 4 очками в 3 матчах.
Ранее Ульянов рассказал, при каких условиях «Локомотив» отпустит Сергея Пиняева.
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|
|И
|В
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|П
|+/-
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|
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|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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