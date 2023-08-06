Спортивный директор «Локомотива» об усилении линии защиты: «Пытаемся найти, но это сложно»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил «СЭ» на вопрос о возможном усилении линии защиты.

«Конечно, каждый тренер и руководство хотели бы суперигроков на разных позициях. С учетом бюджета мы пытаемся найти, но очень сложно», — сказал Ульянов «СЭ».

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 4 очками в 3 матчах.

Ранее Ульянов рассказал, при каких условиях «Локомотив» отпустит Сергея Пиняева.