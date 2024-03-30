В «Крыльях Советов» назвали закономерной ничью с «Зенитом»: «Мы довольны результатом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Тяжелая игра. С «Зенитом» всегда непросто. Это лучшая команда в нашей стране. Ребята отдались полностью и провели хороший поединок. Все выкладывались от первой и до последней минуты на сто процентов. Результат закономерный. После ответного гола «Зенит» владел преимуществом. Во втором тайме у них тоже было много подходов, но и у нас они были. В целом мы довольны результатом», — сказал Корниленко «СЭ».

«Зенит» (41 очко) продолжает лидировать в РПЛ, но команду Сергея Семака снова может обойти «Краснодар» (39), который в 22-м туре сыграет с «Локомотивом». Игра пройдет 31 марта.

«Крылья Советов» (30) прервали 3-матчевую серию поражений в РПЛ и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице.