«Спасибо Вам за компанию. Приятно было познакомиться». Хабиб показал фото с Черчесовым

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который посетил матч 2-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (1:0), опубликовал в Instagram фото с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

31-летний Нурмагомедов смотрел футбол в компании 56-летнего российского специалиста. Боец и тренер вместе сидели на трибуне «РЖД Арена».

«Спасибо Вам за компанию, приятно было с вами познакомиться, удачи сборной в предстоящих играх», — написал в Instagram Хабиб.