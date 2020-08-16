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«Спасибо Вам за компанию. Приятно было познакомиться». Хабиб показал фото с Черчесовым

13:34
Станислав Черчесов и Хабиб Нурмагомедов. Фото instagram.com
Станислав Черчесов и Хабиб Нурмагомедов. Фото instagram.com
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который посетил матч 2-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (1:0), опубликовал в Instagram фото с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

31-летний Нурмагомедов смотрел футбол в компании 56-летнего российского специалиста. Боец и тренер вместе сидели на трибуне «РЖД Арена».

«Спасибо Вам за компанию, приятно было с вами познакомиться, удачи сборной в предстоящих играх», — написал в Instagram Хабиб.

Локомотив — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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