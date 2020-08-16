«Спасибо Вам за компанию. Приятно было познакомиться». Хабиб показал фото с Черчесовым
13:34
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который посетил матч 2-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (1:0), опубликовал в Instagram фото с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
31-летний Нурмагомедов смотрел футбол в компании 56-летнего российского специалиста. Боец и тренер вместе сидели на трибуне «РЖД Арена».
«Спасибо Вам за компанию, приятно было с вами познакомиться, удачи сборной в предстоящих играх», — написал в Instagram Хабиб.
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