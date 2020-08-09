В воскресенье, 9 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В минувшем сезоне команды обменялись победами, по разу забив друг другу в очных встречах.

Следить за матчем «Спартак» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Сочи»