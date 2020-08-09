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«Спартак» — «Сочи»: видеотрансляция матча чемпионата России

18:00
«Спартак» на своем поле примет «Сочи» в матче 1-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» на своем поле примет «Сочи» в матче 1-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 9 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В минувшем сезоне команды обменялись победами, по разу забив друг другу в очных встречах.

Следить за матчем «Спартак» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Сочи»

Спартак — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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