«Спартак» проиграл «Рубину»: Деспотович оформил дубль после удаления Зобнина, Промес провел полный матч
«Спартак» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле проиграл «Рубину» со счетом 0:2. Оба гола (на 53-й и 89-й минутах) забил Джордже Деспотович.
В конце первого тайма красно-белые остались в меньшинстве — на 45+3-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку главным арбитром Сергеем Лапочкиным был удален полузащитник Роман Зобнин.
Во втором тайме составы уравнялись — на 71-й минуте вторую желтую карточку получил Оливер Абильдгор.
На 76-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол, но его отменили из-за офсайда (после просмотра видеоповтора решение не изменилось).
Первый матч после возвращения в «Спартак» сыграл Квинси Промес. Он провел на поле все 90 минут.
«Спартак» занимает четвертое место в таблице, «Рубин» — седьмой.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
20-й тур
«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:2 (0:0)
Голы: Деспотович, 53 (0:1). Деспотович, 89 (0:2).
«Спартак»: Максименко, Маслов (З.Бакаев, 81), Жиго, Джикия, Айртон, Промес, Хендрикс (Крал, 46), Зобнин, Мозес, Соболев, Понсе.
«Рубин»: Дюпин, Зуев (Бегич, 25), Старфельт, Уремович, Самошников, Абильдгор, Шатов, Мусаев (Йевтич, 80), Кварацхелия, Макаров (С.Бакаев, 85), Деспотович.
Предупреждения: Шатов, 7. Жиго, 12. Мозес, 20. Бегич, 26. Зобнин, 37. Абильдгор, 62. Соболев, 75. Джикия, 87.
Удаления: Зобнин, 45+3 (грубая игра, вторая ж.к.). Абильдгор, 71 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Гурбанов (Краснодар), Мухтаров (Петрозаводск).
ВАР: Амелин (Тула). Елеференко (Москва).
28 февраля. Москва. Стадион «Открытие Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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