«Спартак» проиграл «Рубину»: Деспотович оформил дубль после удаления Зобнина, Промес провел полный матч

«Спартак» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле проиграл «Рубину» со счетом 0:2. Оба гола (на 53-й и 89-й минутах) забил Джордже Деспотович.

В конце первого тайма красно-белые остались в меньшинстве — на 45+3-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку главным арбитром Сергеем Лапочкиным был удален полузащитник Роман Зобнин.

Во втором тайме составы уравнялись — на 71-й минуте вторую желтую карточку получил Оливер Абильдгор.

На 76-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол, но его отменили из-за офсайда (после просмотра видеоповтора решение не изменилось).

Первый матч после возвращения в «Спартак» сыграл Квинси Промес. Он провел на поле все 90 минут.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице, «Рубин» — седьмой.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:2 (0:0)

Голы: Деспотович, 53 (0:1). Деспотович, 89 (0:2).

«Спартак»: Максименко, Маслов (З.Бакаев, 81), Жиго, Джикия, Айртон, Промес, Хендрикс (Крал, 46), Зобнин, Мозес, Соболев, Понсе.

«Рубин»: Дюпин, Зуев (Бегич, 25), Старфельт, Уремович, Самошников, Абильдгор, Шатов, Мусаев (Йевтич, 80), Кварацхелия, Макаров (С.Бакаев, 85), Деспотович.

Предупреждения: Шатов, 7. Жиго, 12. Мозес, 20. Бегич, 26. Зобнин, 37. Абильдгор, 62. Соболев, 75. Джикия, 87.

Удаления: Зобнин, 45+3 (грубая игра, вторая ж.к.). Абильдгор, 71 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Гурбанов (Краснодар), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Амелин (Тула). Елеференко (Москва).

28 февраля. Москва. Стадион «Открытие Арена».