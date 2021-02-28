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«Спартак» — «Рубин»: удаление в составе казанцев, составы уравнялись

15:34
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Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор удален в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он получил вторую желтую карточку на 71-й минуте встречи.

Таким образом, составы уравнялись. В самом конце первого тайма с поля также за вторую карточку был удален полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Счет в матче 1:0 в пользу «Рубина».

Следить за матчем «Спартак» — «Рубин» можно в онлайн-трансляции «СЭ»

Спартак — Рубин

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