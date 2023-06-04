«Спартак» получил награду РПЛ за лучшее промо к сезону, «Краснодар» — за лучшее предматчевое шоу

«Спартак» и «Краснодар» получили награды на первой ежегодной премии РПЛ.

Московский клуб стал обладателем награды за лучшее промо к сезону — ролик под названием: «Мы — Спартак. И мы не сдаемся!».

Краснодарский клуб получил награду за лучшее предматчевое шоу, которое прошло перед игрой с «Зенитом».