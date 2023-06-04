ЦСКА получил награду РПЛ за лучший социальный проект сезона, «Динамо» — за лучший мерч

ЦСКА и «Динамо» получили награды на первой ежегодной премии РПЛ.

Армейский клуб стал обладателем награды за лучший социальный проект сезона.

ЦСКА вместе с «Командой добрых дел» провел множество самых различных благотворительных акций, например, организовал мастер-класс в Чистореченском детском доме Тверской области.

«Динамо» получило награду за лучший мерч: в РПЛ отметили «Дружескую коллекцию», которая была посвящена дружбе бело-голубых с ЦСКА.