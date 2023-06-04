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Бузова: «У меня много общего с футболом. Я играла вместе с Месси и Пике, мои интимные фото тоже сливали, как и фото Дзюбы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Ольга Бузова.
Фото Соцсети

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова выступила с речью на премии РПЛ по итогам сезона-2022/23.

По ее словам, у нее и футбола много общего.

«Так непривычно говорить что-то серьезное сегодня. Обычно моя задача — дарить людям радость, счастье, любовь и добро. Вы знаете, мои хорошие, говорят, что краткость сестра таланта. Если говорят, то говорят. Это говорят только те, кому нечего сказать. Мне есть что сказать, слава богу. Можно? Я тут недавно подумала... Так странно, не улыбаются, сезон закончили отлично. Будет много официальных слов: «вы молодцы» и так далее. Я потеряла мысль...
Поняла, когда увидела своих друзей. В футболе у меня их много. У меня была большая футбольная карьера, кстати, лучше, чем у бывшего мужа. Мы очень похожи, я и футбол. Меня очень многие люди хейтят, как и футболистов. Каждый раз, когда кто-то не забивает... Говорят, учили ли бегать, можно же попасть. Нас объединяет вера в наш талант. Многие из наших футболистов играли с мировыми звездами. Я тоже играла в команде Месси и Пике на «Камп Ноу». Мои интимные фото тоже сливали, как и фото Дзюбы. Мы похожи, мы верим в себя, падаем и снова поднимаемся. Всегда буду топить за Россию, за спорт. Вы дарите молодежи надежду на светлое будущее. С окончанием сезона! Продолжайте лучше, пожалуйста, и, самое главное, никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте!» — сказала Бузова.

Ранее Бузова назвала «Спартак» легендарным российским клубом.

Футбол
РПЛ
Ольга Бузова
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Квинси Промес

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ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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