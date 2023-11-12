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Сегодня, 23:03

Терехин поделился мнением о результативности Тюкавина в последних матчах

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал игру форварда бело-голубых Константин Тюкавин в матче 15-го тура с «Оренбургом» (2:0).

— Тюкавин забивает в четвертом матче подряд. До этого он не мог забить с августа. Благодаря чему Тюкавин стал забивать? Что в нем поменялось?

— Возможно, мое интервью прочитал. Когда он не забивал, я его чуть-чуть покритиковал (смеется). Может, обиделся на меня. Ну и хорошо. Начал забивать.

Возможно, Тюкавина еще вызовут в сборную России. Вдруг какой-то форс-мажор с нападающими произойдет. Никому не желаю получить травму. Но вдруг кто-то из вызванных нападающих не сможет приехать в сборную, то Тюкавин первый в списке на довызов. Но Тюкавин еще наиграется в сборной. Он забивает. Тюкавин будет в сборной, — цитирует Терехина «Спорт День за Днем».

Ранее в «Динамо» подтвердили автопродление контракта с Тюкавиным.

Футболист является воспитанником «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vozmozhno-prochital-moe-intervyu-terekhin-o-rezultativnosti-tyukavina-v-poslednikh-matchakh
Олег Терехин
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Урал
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11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
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11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
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