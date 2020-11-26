«Спартак» объявил о назначении Попова спортивным директором

«Спартак» объявил о назначении бывшего защитника команды, Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.

53-летний специалист уже занимал эту должность с сентября 2008 года до августа 2016 года.

?? Официально: Дмитрий Попов — спортивный директор ФК «Спартак-Москва»



Он уже занимал эту должность с сентября 2008 года до августа 2016-го.



Поздравляем Дмитрия Львовича с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе!https://t.co/Y4n4l7QGA2 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 26, 2020

После 15 туров Тинькофф РПЛ-2020/21 «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице с 29 очками.