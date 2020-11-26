«Спартак» объявил о назначении Попова спортивным директором
11:46
«Спартак» объявил о назначении бывшего защитника команды, Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.
53-летний специалист уже занимал эту должность с сентября 2008 года до августа 2016 года.
?? Официально: Дмитрий Попов — спортивный директор ФК «Спартак-Москва»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 26, 2020
Он уже занимал эту должность с сентября 2008 года до августа 2016-го.
Поздравляем Дмитрия Львовича с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе!https://t.co/Y4n4l7QGA2
После 15 туров Тинькофф РПЛ-2020/21 «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице с 29 очками.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю