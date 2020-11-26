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«Спартак» объявил о назначении Попова спортивным директором

11:46
Дмитрий Попов. Фото ФК «Спартак»
Дмитрий Попов. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» объявил о назначении бывшего защитника команды, Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.

53-летний специалист уже занимал эту должность с сентября 2008 года до августа 2016 года.

После 15 туров Тинькофф РПЛ-2020/21 «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице с 29 очками.

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