Смолов рассказал, что голосовал за Бальбуэна при выборе капитана «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о выборе капитана команды.

— Можете рассказать, как выбирали капитана?

— У нас было командное голосование. Марцел принимал свое собственное решение на фоне голосования. Не я решал (Смеется).

— За кого вы голосовали?

— За Фабиана в том числе.

— Был список?

— В голосовании ты пишешь количество игроков, которые могут потенциально быть первым, вторым и так далее.

— То есть, у вас всенародное голосование, а Марцел — коллегия выборщиков?

— Да.

— Удивило ли то, что капитаном стал человек, который год назад уехал?

— Не очень хотел бы это комментировать. У каждого человека разные ситуации, все не ограничивается футболом. Перед тем выбором он тоже встал не по футбольным моментам.

— Почему ты за него голосовал?

— Фабиан опытный футболист, игрок центра обороны. Он выступал в хороших чемпионатах, коллектив относится к нему с уважением. Защитнику при позиционной обороне видны некоторые моменты, он может подсказывать.

— Он однозначно уже выучил русский, чтобы толкать мотивационные речи на поле?

— Он говорит их на английском. Это не большая проблема, — сказал Смолов.

21 июля стало известно, что Бальбуэна снова стал капитаном бело-голубых. В прошлом году 31-летний парагваец приостановил контракт с «Динамо» и на протяжении сезона выступал за «Коринтианс».