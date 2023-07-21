Смолов рассказал, что голосовал за Бальбуэна при выборе капитана «Динамо»
Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о выборе капитана команды.
— Можете рассказать, как выбирали капитана?
— У нас было командное голосование. Марцел принимал свое собственное решение на фоне голосования. Не я решал (Смеется).
— За кого вы голосовали?
— За Фабиана в том числе.
— Был список?
— В голосовании ты пишешь количество игроков, которые могут потенциально быть первым, вторым и так далее.
— То есть, у вас всенародное голосование, а Марцел — коллегия выборщиков?
— Да.
— Удивило ли то, что капитаном стал человек, который год назад уехал?
— Не очень хотел бы это комментировать. У каждого человека разные ситуации, все не ограничивается футболом. Перед тем выбором он тоже встал не по футбольным моментам.
— Почему ты за него голосовал?
— Фабиан опытный футболист, игрок центра обороны. Он выступал в хороших чемпионатах, коллектив относится к нему с уважением. Защитнику при позиционной обороне видны некоторые моменты, он может подсказывать.
— Он однозначно уже выучил русский, чтобы толкать мотивационные речи на поле?
— Он говорит их на английском. Это не большая проблема, — сказал Смолов.
21 июля стало известно, что Бальбуэна снова стал капитаном бело-голубых. В прошлом году 31-летний парагваец приостановил контракт с «Динамо» и на протяжении сезона выступал за «Коринтианс».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|1
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|0
|3-1
|3
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2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1