Синицын рассказал об уходе из «Краснодара» и назвал железного первого номера «быков»

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын, который восемь с половиной лет выступал за «быков», рассказал при каких обстоятельствах покинул клуб.

— В «Краснодаре» тепло прощаются с игроками. Накануне последнего матча чемпионата выстригали на поле футболки с номерами Гранквиста, Жоаузинью, Перейры, Каборе. Диканю вручили здорового быка из бронзы. Как провожали вас, рекордсмена клуба среди вратарей по количеству матчей?

— Да никак. Предложили разорвать контракт по обоюдному согласию. 13-го января поздно вечером подписали бумаги, а утром я улетел с «Ростовом» на сбор.

— Контракт у вас когда заканчивался?

— 30-го июня.

— В таких случаях обычно выплачивают три оклада в качестве компенсации.

— Руководители «Краснодара» поступили иначе, за что им благодарен.

— Как узнали, что больше на вас не рассчитывают?

— Еще в декабре пошли разговоры, что могу не поехать на сборы в Испанию. Затем агент сказал, что клуб подумывает о расторжении контракта. Ну а в начале января стало ясно, что придется искать новую команду.

— Кто ваш агент?

— Александр Толстиков.

— Он же теперь в «Краснодаре» работает. Кажется, заместитель директора академии по спортивным вопросам.

— Не знаю, как точно звучит должность, но основной функционал — академия, молодежка, «Краснодар-3», «Краснодар-2»... Ну и моим агентом пока остается.

— Неприятный осадок после ухода из клуба не прошел до сих пор?

— Раз руководство приняло такое решение, значит, уже не видит во мне человека, который способен помочь «Краснодару». Обижаться глупо. Цепляться за контракт до последнего — тем более. Насильно мил не будешь. К тому же прекрасно понимал, что эти полгода ничего не изменят. Мотя Сафонов — железный первый номер, а любой из его сменщиков может появиться на поле лишь в случае форс-мажора.

— В январе травма Сафонова не казалась настолько серьезной?

— Все были уверены, что уже на первом сборе он приступит к тренировкам. Но восстановление затянулось. Думаю, еще две-три недели, и Мотя вернется в строй.

— Со стороны непонятно, в чем смысл размена Городова на Синицына. Вам-то ясно, почему он, а не вы?

— Единственное объяснение — в последнее время у Жени было больше игровой практики. Сначала в «Ахмате», потом в «Краснодаре», в конце прошлого года из четырех матчей в РПЛ три отыграл на ноль. Наверное, этот фактор и стал решающим.

— Но вы-то как голкипер не слабее. Плюс на три года моложе.

— Сейчас можно наговорить ерунды, дескать, да я супервратарь, круче всех... Но давайте исходить из фактов. Городов по-прежнему в «Краснодаре», а я — нет. Значит, тренерский штаб считает, что Женя лучше. Копать под него не собираюсь. Он хороший голкипер и отличный парень, мы сто лет знакомы — еще в 2009-м пересекались в «Чите».

— В Кубке России с «Сочи» и в Лиге Европы с «Динамо» Загреб Городов смотрелся неубедительно.

— Когда в декабре против «Локомотива» отыграл блестяще, взял пенальти, Женю на руках носили. А тут провел два неудачных матча — и сразу накинулись. У нас вообще часто бросаются в крайности. То погладят по голове, то постучат... Да, Женя допустил ошибки, которые стали фатальными. Но от этого никто не застрахован.

(Александр Кружков)

Полностью интервью голкипера Андрея Синицына можно прочитать здесь