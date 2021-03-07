Интервью голкипера, который восемь с половиной лет выступал за «быков», а в январе расторг контракт с клубом.

Кафанов

— Как получилось, что в последний день трансферного окна вы перешли в «Акрон»?

— Спонтанно. 25-го февраля, когда закрывалось окно, я сидел дома, уже смирился с тем, что до лета команду не найду. Вдруг в шесть вечера звонок. Игорь Пикущак, главный тренер «Акрона», предложил контракт до конца сезона. Я подумал — почему нет? Других-то вариантов не было.

— А «Ростов»? Вы же зимой там долго тренировались.

— Да, два сбора в Испании растянулись в общей сложности на 35 дней. Но когда ехал в «Ростов», иллюзий не питал. Мне сразу сказали: подписание контракта возможно только в том случае, если кто-то из вратарей уйдет. Впрочем, даже при таком раскладе стопроцентных гарантий никто не давал.

— Это не смущало?

— Абсолютно. Я ведь сам туда напросился. Хотелось пройти сборы, нормально подготовиться к сезону, а главное, поработать с Виталием Кафановым, который по праву считается одним из лучших в России тренеров вратарей.

— 24 февраля «Ростов» объявил о переходе Бабурина в «Краснодар» на правах аренды. Для всех это стало неожиданностью. А для вас?

— Тоже. Изначально таких планов не было ни у них, ни у нас. Видите, говорю «у нас», до сих пор ассоциирую себя с «Краснодаром»... Надо уже перестраиваться.

— «Ростов», отдав Бабурина, к вашей кандидатуре не возвращался?

— Сказали так: до конца чемпионата 11 туров, двух вратарей — Песьякова и Рудакова вполне достаточно. А потом из аренды вернется Бабурин. В любом случае я благодарен руководству и тренерскому штабу «Ростова» за то, что позволили пройти сборы с командой.

— Ну и как вам методика Кафанова?

— В Испании не было упора на технику, закладывали функциональную базу. Я всегда считал, что с «физикой» у меня порядок. Но уже на второй день выяснилось, что к таким объемам организм не готов.

— Что за объемы?

— Куча упражнений, направленных на силовую выносливость. Например, сначала тебя разбрасывают по углам. Встаешь в ворота — и 20 прыжков, то влево, то вправо, в максимальном темпе. Это первая часть разминки. Вторая — пять серий по 10 ударов, также в разные углы. Уф-ф, тяжело!

— Пульс доходил до двухсот?

— Не замерял. Но слышала эту барабанную дробь, думаю, вся округа. Таких тренировок за 35 дней было четыре. Ребята предупредили: «Если выживешь, потом уже никакие нагрузки не страшны». Первую тренировку я закончил раньше остальных, просто не хватило сил. Но когда набрал кондиции, выполнял всё от и до.

— Книжку свою Кафанов вам подарил?

— Да. Называется «Без права на ошибку». За два дня прочитал. Очень интересно! А скоро выйдет новое издание, дополненное. И для тренеров вратарей, и для самих голкиперов эта книга большое подспорье.

— Вы впервые увидели изнутри тренировки Валерия Карпина. Впечатление?

— Проводит их в основном один из его испанских ассистентов. Валерий Георгиевич наблюдает со стороны, иногда может остановить занятие, что-то подсказать. Вот когда начинается работа над тактикой, тут уже за все отвечает Карпин. Причем спрашивает одинаково и с молодых, и с ветеранов. Авторитетов для него не существует.

— Ситуация с Еременко и разрывом контракта удивила?

— Не то слово! Где-то писали, мол, уже на сборах было видно, что Еременко физически не тянет. Чушь! Пахал в Испании наравне со всеми. Поблажек ему не давали, да и сам Роман не отлынивал. В тот момент уход из «Ростова» вообще ничто не предвещало. Думаю, действительно вмешались семейные обстоятельства.

Размен

— В «Краснодаре» тепло прощаются с игроками. Накануне последнего матча чемпионата выстригали на поле футболки с номерами Гранквиста, Жоаузинью, Перейры, Каборе. Диканю вручили здорового быка из бронзы. Как провожали вас, рекордсмена клуба среди вратарей по количеству матчей?

— Да никак. Предложили разорвать контракт по обоюдному согласию. 13-го января поздно вечером подписали бумаги, а утром я улетел с «Ростовом» на сбор.

— Контракт у вас когда заканчивался?

— 30-го июня.

— В таких случаях обычно выплачивают три оклада в качестве компенсации.

— Руководители «Краснодара» поступили иначе, за что им благодарен.

— Как узнали, что больше на вас не рассчитывают?

— Еще в декабре пошли разговоры, что могу не поехать на сборы в Испанию. Затем агент сказал, что клуб подумывает о расторжении контракта. Ну а в начале января стало ясно, что придется искать новую команду.

— Кто ваш агент?

— Александр Толстиков.

— Он же теперь в «Краснодаре» работает. Кажется, заместитель директора академии по спортивным вопросам.

— Не знаю, как точно звучит должность, но основной функционал — академия, молодежка, «Краснодар-3», «Краснодар-2»... Ну и моим агентом пока остается.

— Неприятный осадок после ухода из клуба не прошел до сих пор?

— Раз руководство приняло такое решение, значит, уже не видит во мне человека, который способен помочь «Краснодару». Обижаться глупо. Цепляться за контракт до последнего — тем более. Насильно мил не будешь. К тому же прекрасно понимал, что эти полгода ничего не изменят. Мотя Сафонов — железный первый номер, а любой из его сменщиков может появиться на поле лишь в случае форс-мажора.

— В январе травма Сафонова не казалась настолько серьезной?

— Все были уверены, что уже на первом сборе он приступит к тренировкам. Но восстановление затянулось. Думаю, еще две-три недели, и Мотя вернется в строй.

— Со стороны непонятно, в чем смысл размена Городова на Синицына. Вам-то ясно, почему он, а не вы?

— Единственное объяснение — в последнее время у Жени было больше игровой практики. Сначала в «Ахмате», потом в «Краснодаре», в конце прошлого года из четырех матчей в РПЛ три отыграл на ноль. Наверное, этот фактор и стал решающим.

— Но вы-то как голкипер не слабее. Плюс на три года моложе.

— Сейчас можно наговорить ерунды, дескать, да я супервратарь, круче всех... Но давайте исходить из фактов. Городов по-прежнему в «Краснодаре», а я — нет. Значит, тренерский штаб считает, что Женя лучше. Копать под него не собираюсь. Он хороший голкипер и отличный парень, мы сто лет знакомы — еще в 2009-м пересекались в «Чите».

— В Кубке России с «Сочи» и в Лиге Европы с «Динамо» Загреб Городов смотрелся неубедительно.

— Когда в декабре против «Локомотива» отыграл блестяще, взял пенальти, Женю на руках носили. А тут провел два неудачных матча — и сразу накинулись. У нас вообще часто бросаются в крайности. То погладят по голове, то постучат... Да, Женя допустил ошибки, которые стали фатальными. Но от этого никто не застрахован.

— Поразились, что в Загребе вышел 19-летний Станислав Агкацев?

— Еще бы! Думал, Жене дадут доиграть турнир. Но... Возможно, он сам сказал, что не готов. Выпустили молодого, и тот не подвел. Если бы Адамов на «флажке» не перешел в «Сочи», скорее всего, в Загребе поставили бы его, а не Стаса. Дэн постарше, да и поопытнее.

Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар»

Сафонов

— Мусаев утверждает, что Адамов не хотел оставаться в «Краснодаре». Это чувствовалось?

— В прошлом году с Адамовым редко виделись — он же постоянно играл в ФНЛ за «Краснодар-2». А летом был в шаге от перехода в «Зенит». Почему трансфер сорвался, так никто и не объяснил. Клубы обо всем договорились, Дэн прилетел в Петербург. И вдруг в последний момент «Зенит» сделку отменил. Раз Адамов хотел уйти тогда, наверное, это желание сохранилось. Сегодня любой вратарь понимает, что шансы стать первым номером «Краснодара» минимальные. Есть Сафонов — и все остальные. Конкурировать с ним — то же самое, что попасть в ЦСКА под Акинфеева.

— Четыре года назад Даниэль Тудор, работавший с вратарями «Краснодара», ставил Адамова по таланту выше, чем Сафонова. Вы считали так же?

— Первым к тренировкам с основой начали привлекать Дэна. Мотя появился позже. Сразу бросилось в глаза, что он невероятно уравновешенный. Ментально вообще непробивной! Это сильно помогло при переходе из юношеского футбола во взрослый.

— Может, Адамов — лентяй?

— Ну что вы! И Денис, и Мотя — ребята трудолюбивые, никогда не филонили. Просто Сафонов более устойчив психологически. Если что-то не получается, не зацикливается на ошибках, а продолжает работать как ни в чем не бывало. Попал он в основу благодаря стечению обстоятельств — сломались Крицюк и я. Но с первого матча выглядел настолько уверенно, что потом, когда мы со Стасом восстановились, тренерскому штабу уже не было смысла менять вратаря.

— Звездняк у Сафонова проскакивает?

— Пару раз случалось легкое недопонимание. Не скажу, что Мотя проявлял неуважение. Но проскальзывали фразы, на которые я реагировал острее, чем он думал. Впрочем, это больше ко мне вопрос, правильно?

— Вам виднее.

— Назвать Мотю неуправляемым или безбашенным я точно не могу. Нет-нет, вполне адекватный молодой человек. Компанейский, позитивный, эрудированный. Обожает шахматы. Постоянно играет — в телефоне либо в айпаде.

— С вами играл?

— Нет, я от шахмат далек. А вот у Сергея Николаевича (Галицкого. — Прим. «СЭ») Мотя одну партию выиграл. Еще в академии.

— Недавно пронесся слух, что Сафонов и Уткин не проходят в состав из-за контрактных разногласий с руководством клуба. Правда, Мусаев все опроверг.

— Я в конфликт не верю. Это глупость и домыслы. Во-первых, Мотя и Даня действительно травмированы. Во-вторых, когда «Краснодар» предложил в свое время молодым воспитанникам — Игнатьеву, Сулейманову и Сафонову продлить соглашения на новых условиях, Мотя свой контракт подписал не читая! Что говорит о том, насколько он доверяет руководству.

Галицкий

— Быстров на вопрос, почему «Краснодар» никак не может подняться выше, ответил: «Потому что главный тренер там Сергей Николаевич Галицкий». Прав Володька?

— Да никого Галицкий не тренирует! Другое дело, у него свое видение футбола. Фирменный стиль «Краснодара» — полностью заслуга Галицкого, который хочет, чтобы команда всегда играла в атаку. Клуб частный, Сергей Николаевич вкладывает личные деньги, поэтому может требовать что угодно.

— Он любит повторять, что стиль важнее результата

— В еврокубках бывали матчи, когда мы почти 90 минут сидели в собственной штрафной и отбивались. Вынужденно. Но в России установка одна — в атаку! Тут тренерский штаб прислушивается к пожеланиям Галицкого. К тому же команда укомплектована соответствующими исполнителями, которые могут играть первым номером и должны навязывать сопернику свою волю.

— Как-то в интервью вы обмолвились, что Галицкий раз в год устраивает команде разнос. Самый живописный?

— Декабрь 2018-го, Лига Европы, выездной матч с «Севильей». Сыграли мы отвратительно. Сгорели 0:3, вообще без вариантов! Уже к десятой минуте пропустили два мяча. Задачу при этом выполнили, вышли в плей-офф со второго места, но все равно Сергей Николаевич был в бешенстве. В раздевалке произнес яркий спич.

— С матерком?

— Нет. За восемь с половиной сезонов, что провел в «Краснодаре», ни разу не слышал от Сергея Николаевича ненормативной лексики. То ли воспитание не позволяет. То ли статус. А может, и то и другое.

— Металлический шкафчик в раздевалке после матча с «Кубанью» он на ваших глазах крушил?

— Да. Еще на старом стадионе. Двинул и по шкафчику, и по столу. Эмоции... В Севилье такого не было, по раздевалке ничего не летало. Просто жесткий разговор.

— Мне рассказывали, что после тренировки Галицкий может схватить мяч, поставить в рамку вратаря — и пробить пяток пенальти. Прямо в ботинках.

— Бывало.

— Кому чаще забивал?

— Мы, вратари, со временем его раскусили. Есть у Сергея Николаевича любимый угол, туда и посылает мяч.

— Куда именно?

— Ха! Секрет. Если Галицкий прочитает это интервью, возможно, разнообразит ассортимент ударов.

— На прощание с ним поговорили?

— Да. Я сидел в кабинете Хашига, генерального директора. В какой-то момент он позвонил Галицкому, передал мне трубку. Сергей Николаевич поблагодарил за восемь лет, отданных «Краснодару», сказал, что всегда будет рад видеть меня в клубе. Я ответил: «И вам спасибо».

— Галицкий завел чудесную традицию — футболисту, который провел сто матчей за «Краснодар», вручают часы. Дорогой «Ролекс» с черно-зеленой эмблемой клуба вы получили в 2018-м. Носите?

— Нет. Лежат дома, в коробке. Даже ни разу не доставал.

— Почему?

— А их так вручили, что носить и не хочется.

— ???

— Давайте без подробностей. Неприятно вспоминать.

— Часы-то у всех одинаковые?

— Да. Разве что гравировка сзади меняется — в зависимости от того, какими по счету выданы. На моих цифра 16.

Андрей Синицын. Фото ФК «Краснодар»

Штраф

— В «Краснодаре» вы застали четырех главных тренеров. Что сохранила память о Муслине, Кононове, Шалимове и Мусаеве?

— С Муслиным я поработал недолго. Да и было это так давно, что уже не помню деталей. С приходом Кононова игра «Краснодара» стала быстрее, смотрибельнее. Плюс сумасшедшая конкуренция, хоть два состава на чемпионат заявляй. Если говорить о человеческих качествах Олега Георгиевича, то он спокойный, тактичный. Даже галантный. Шалимов — харизматичнее, шикарное чувство юмора. Одной фразой может разрядить обстановку, поднять настроение. Про Муслина, Кононова и Мусаева этого не скажешь.

— Вот незадача.

— Как тренер Игорь Михайлович больше заточен на атаку. Он много работал со Смоловым, объяснял, как действовать в той или иной ситуации. И Федя раскрылся, кучу мячей наколотил. К сожалению, в обороне при Шалимове у нас не все получалось. Мусаев в этом плане кое-что подкорректировал, у него комплексный подход, уделяет внимание каждой линии. Вообще для человека, который не был профессиональным футболистом, он здорово подкован тактически. Хорош в организации игры.

— Для опытных футболистов Мусаев — авторитет?

— Я бы не хотел отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что главная его ошибка — уход Фоменко. В «Краснодаре» Петрович играл очень важную роль, пусть и незаметную со стороны. Он был связующим звеном между тренерским штабом и футболистами, мог обсудить с ними любую проблему. Ребята ему доверяли. Петрович тонко чувствовал состояние команды, знал, на какие рычаги нажать, чтобы добиться результата. Нельзя было его убирать!

— Чья идея?

— Не в курсе. Может, Мусаева. А может, и руководства. В команде этого решения никто не понял.

— Муслин, Кононов, Шалимов, Мусаев. Если бы президентом клуба были вы, кого из них назначили бы главным тренером?

— Хм. Сделал бы ставку на тандем Кононов — Шалимов. Мне кажется, они бы идеально дополняли друг друга. Если к футбольным знаниям первого добавить харизму второго, будет очень крутой тренер.

— Что за скандал приключился в 2018-м на сборе в Австрии? Писали, что Крицюк, Мамаев, Шишкин, Калинин, Окриашвили и вы сбежали из отеля, нарушили режим...

— Был выходной день. Решили развеяться, съездить в город. А до него на машине часа три. На обратном пути немножко не рассчитали время, опоздали. Вместо 23.00 появились в гостинице около полуночи. Ничего криминального, никакой вакханалии. Ну а самое главное — эта история никак не повлияла на тренировочный процесс. Утром все были на поле, по работе ни к кому претензий не возникало.

— Но штраф все равно пришлось заплатить?

— Да. Мы ведь нарушили предписание клуба.

— Сумма?

— То ли 5 тысяч евро, то ли 10. Честно, не помню.

— Еще серьезные штрафы были?

— Этот — рекордный. А в Перми как-то на 70 тысяч рублей попал.

— Там что стряслось?

— В день игры прогулку проспал. Выскочил из гостиницы минут на десять позже. Догнал ребят, прошелся по городу, вечером победили «Амкар». Но штраф никто не отменял. Опоздал на командное мероприятие, неважно, завтрак это, прогулка или собрание — будь добр, заплати. Зазвонил в столовой телефон — то же самое. Цена фиксированная — 70 тысяч.

Андрей Синицын. Фото ФК «Краснодар»

Запас

— Ваш последний матч в премьер-лиге — с «Оренбургом», в марте 2019-го. Два года без официальных игр — мука?

— Да уж. Угнетает. Нельзя вечно находиться в состоянии пружины. Матчи как раз и позволяют ее отпускать, выплескивать эмоции, накопленные от работы на тренировках.

— Сложно не давать себе слабину, зная, что на поле не выйдешь?

— От человека зависит. Кто-то психологически затухает. Я же всегда понимал, что для вратаря, оказавшегося в запасе, единственный выход — выкладываться на тренировках еще больше. Ладно, не больше — качественнее. Начнешь обижаться, валять дурака — только себе сделаешь хуже. Шанс-то рано или поздно выпадет. Ты должен быть к нему готов.

— За 2020 год — главный вопрос к самому себе?

— Был после летних сборов неудачный период — месяца два. Но к осени набрал хорошую форму, получал удовольствие от тренировок. Чувствовал — ниже определенного уровня не опускаюсь. А руководители клуба почему-то считали, что я загрустил, поник. Мне кажется, они просто не видели тренировочного процесса.

— Артем Ребров говорит: «Худшее, что может случиться с запасным вратарем — начать желать зла основному». Хоть раз на таких мыслях себя ловили?

— Нет. Знаю истории, когда вратари, разминая друг друга, специально старались приложиться по мячу посильнее, либо послать его на неудобной высоте — в надежде спровоцировать травму. А то и в открытую говорили: «Да чтоб ты сломался!»

— Это где?

— Вторая лига, зона «Восток». Пацаны рассказывали, что в команде, против которой мы играли, такое в порядке вещей. Для меня это дикость. Если человек на поле так себя ведет, значит, он и в жизни негодяй.

— В своих клубах сталкивались с подобным?

— Ни разу! У меня ни с одним вратарем даже натянутых отношений не было — не то что конфликтов.

— Тот же Ребров штанги целует. Расскажите о своих ритуалах.

— Я так давно не играл, что уже и не помню, если ли у меня ритуалы... Да вроде нет. Не верю в приметы.

— Над поцелуями Реброва посмеиваетесь?

— Почему? Артем считает, что это ему помогает, придает уверенности. Ну и что плохого? Он же не бегает голым перед болельщиками.

Вкусняшки

— В свое время сорвался ваш переход из «Енисея» в «Локомотив». Вы говорили, что в Красноярске за вас просили космические деньги. Сколько?

— Не выяснял. Это январь 2012-го. Полетел с «Локомотивом» на сбор. В какой-то момент подошел Жозе Коусейру, главный тренер: «Мы хотим тебя оставить. Но твой клуб требует слишком большие деньги. Реши вопрос» — «А как? У меня действующий контракт...» Он пожал плечами: «Тогда поедешь обратно».

— И?

— Вернулся в Красноярск, отыграл полгода, а летом перешел в «Краснодар». Так что все к лучшему. В «Локомотиве» я бы сидел под Гильерме, игровой практики было бы минимум. Или катался бы по арендам. А время в «Краснодаре» всегда буду вспоминать с теплотой.

— К лету 2012-го руководители «Енисея» уже снизили ценник?

— Не исключено. Сколько «Локомотив» планировал за меня заплатить, я не знаю, а «Краснодар» отдал, кажется, 300 тысяч долларов. Или чуть больше.

— Бизнес в вашей жизни есть?

— Да. Вкусняшки.

— Как мило. А конкретнее?

— Кексики, круассанчики, десертики... Пять лет назад с товарищем открыли в Краснодаре кофейню. Сейчас у нас там уже три точки.

— Маленькая сеть. Процветаете?

— Нельзя сказать, что бизнес супердоходный, но до пандемии дивиденды получал. «Корона», конечно, подкосила. Надеюсь, удержимся на плаву.

— Лично вникаете во все вопросы?

— Стараюсь. Без жесткого контроля в бизнесе никуда.

— Главное открытие за это время?

— Какая же в России бюрократия! Вы не представляете, сколько бумажек нужно собрать, чтобы открыть маленькую кофейню! На ровном месте вставляются палки в колеса, тратишь кучу времени и сил. Для меня загадка, почему нет помощи начинающим стартаперам.

— Когда-то Игнашевич мечтал заняться бизнесом. Рассказал о проекте Гинеру, и тот отговорил, расписав все подводные камни. Вы с Галицким советовались?

— Нет. Возможно, зря. Но мне было неловко беспокоить Сергея Николаевича по такому мелкому вопросу. Человек создал бизнес-империю, ворочает миллиардами. И тут я со своими круассанами... Смешно.

— Где жить будете, когда наиграетесь?

— В Краснодаре. Мне все нравится — климат, люди... Я давно там квартиру купил. За эти годы настолько прикипел к городу, что другие варианты пока даже не рассматриваю.

Александр КРУЖКОВ