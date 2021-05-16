Сильянов признался, что в «Локомотиве» следили за матчем «Спартака»
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов подвел итог матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0). Его команда заняла третье место и не сумела завоевать путевку в Лигу чемпионов.
«Тяжелая игра, — сказал футболист. — Эпизоды с удалениями не пересматривал, но с игры показалось, что все верно. За игрой «Спартака» смотрели. В перерыве и после матча следили за результатом.
Не вышли в Лигу чемпионов, разочарованы от победы? Это был обычный матч, бытовая игра. Даже не знаю, значит, так и должно быть".
Второе место занял «Спартак», красно-белые сыграют в отборочном турнире Лиги чемпионов. В последнем туре спартаковцы сыграли вничью с «Ахматом» (2:2) и опередили «Локо» на одно очко. «Локомотив» сыграет в Лиге Европы.
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