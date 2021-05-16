Крал подвел итоги сезона и поблагодарил болельщиков «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал у себя в Twitter пост, посвященный итогам сезона-2020/21.
«Великолепный сезон закончен. Второе место и путевка в отборочный турнир Лиги чемпионов! Я хочу поблагодарить всех болельщиков «Спартака» за невероятную поддержку на каждой игре. Вы — очень важная часть наших побед», — написал Крал.
A great season is over!?place and UCL qualification next year! I have to thank all Spartak fans for incredible support during each game!! You are very important part of our victories!???? @fcsm_official pic.twitter.com/QclnmnbIOD— Alex Kr?l (@alexkralcz) May 16, 2021
В сезоне-2020/21 Крал провел 30 матчей за «Спартак», на его счету 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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