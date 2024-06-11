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Сегодня, 11:25

Юран: «Кто в РПЛ напоминает мне молодого Юрана? Голенков»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков РПЛ сейчас похож по игре на него.

— За кого из бывших партнеров особенно обидно? Кто подавал огромные надежды, но совсем себя не реализовал?

— В киевском «Динамо» были ребята. Беженар. Поиграл за все сборные — юношеские, молодежные. Центральный защитник. Но дальше не пошло... Стал себе позволять разные вещи... Мог добиться гораздо большего. Можно вспомнить другого игрока обороны. Заец! Такие надежды подавал! Играл у Лобановского, а потом какое-то время работал сторожем. Да много было таких ребят...

— Сергей Щербаков.

— Серега — это отдельная тема. Уверен, не попади он в ту аварию, оказался бы в «Барселоне». Бобби Робсон, который тренировал Щербакова в «Спортинге», его бы туда обязательно позвал. Робсон, как говорится, был от него без ума.

— Кто из игроков РПЛ сейчас напоминает вам молодого Юрана?

— Возможно, форвард «Ростова» Голенков. Мощный такой, наглый, напористый. По-хорошему злой. Нацеленный на результат. Все время хочет побеждать. Правда, я головой не сильно играл, он, наверное, лучше. Подкупает то, что Голенков все время лезет в борьбу, цепляется за мячи. Бескомпромиссный.

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Сергей Юран
Егор Голенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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