Юран: «Кто в РПЛ напоминает мне молодого Юрана? Голенков»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков РПЛ сейчас похож по игре на него.

— За кого из бывших партнеров особенно обидно? Кто подавал огромные надежды, но совсем себя не реализовал?

— В киевском «Динамо» были ребята. Беженар. Поиграл за все сборные — юношеские, молодежные. Центральный защитник. Но дальше не пошло... Стал себе позволять разные вещи... Мог добиться гораздо большего. Можно вспомнить другого игрока обороны. Заец! Такие надежды подавал! Играл у Лобановского, а потом какое-то время работал сторожем. Да много было таких ребят...

— Сергей Щербаков.

— Серега — это отдельная тема. Уверен, не попади он в ту аварию, оказался бы в «Барселоне». Бобби Робсон, который тренировал Щербакова в «Спортинге», его бы туда обязательно позвал. Робсон, как говорится, был от него без ума.

— Кто из игроков РПЛ сейчас напоминает вам молодого Юрана?

— Возможно, форвард «Ростова» Голенков. Мощный такой, наглый, напористый. По-хорошему злой. Нацеленный на результат. Все время хочет побеждать. Правда, я головой не сильно играл, он, наверное, лучше. Подкупает то, что Голенков все время лезет в борьбу, цепляется за мячи. Бескомпромиссный.