Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:10

Юран: «Втолковывал Безродному: «Ты талант, надо стремиться в европейский клуб. А он...»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, как воспитывал форварда Артема Безродного.

— В 1999 году, когда во второй раз пришли в «Спартак», воспитывали Робсона?

— Его Вася Баранов воспитывал (смеется). Взял под свой контроль. Рассказал, как надо заезжать на базу за два дня до матча. Учил его, что после бани надо выпить бутылочку пива, а лучше две. Это Роба четко усвоил.

— Безродный был невероятным талантом?

— Вот его как раз я взял под свою опеку. Он же сам луганский интернат прошел, из Сум. Такой он, конечно... сорви-голова. В столь молодом возрасте заиграл в Лиге чемпионов, выиграл чемпионат России. Но дальше не пошло.

— С пулей в голове?

— Я бы даже сказал — со снарядом! Жаль. Пытался его наставить на правильный путь. Говорил ему, что надо стремиться уехать в Европу, в сильный клуб. Талант-то у Артема был от Бога.

— А он?

— Ко всему легко относился... Мол, да ничего страшного. И все в таком духе. Серьезности не хватало, мягко говоря. Иванычу нравилось, что я с ним провожу беседы, говорил Безродному: «Юран плохому не научит». Ну что поделаешь...

Еще не сформировался Артем тогда до конца. Полуребенок. А тут такие деньги свалились. Это всегда тяжело. То ты с пустым карманом, и вдруг на тебя сверху доллары падают. Ты сразу думаешь: «Ну все, жизнь удалась!» Распространенная история, ошибка... Далеко не все справляются с этим испытанием. Безродный, увы, не смог себя реализовать полностью в футболе. Часто попадал в какие-то истории. В него же даже стреляли из травмата где-то на МКАДе.

Потом, когда повзрослел, женился, остепенился. Но было уже поздно. Жаль... Рано Артем ушел из жизни, очень рано.

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Артем Безродный
Сергей Юран
0
Читайте также
В группе B Евро-2024 сыграют Италия, Испания, Хорватия и Албания
Алькарас в пяти сетах обыграл Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Минобороны сообщило о крушении Су-34 ВКС РФ в горах Северной Осетии
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Расчет БПЛА выявил и уничтожил укрывшихся под сгоревшим Leopard боевиков ВСУ
Spiegel узнал о разочаровании Зеленского отказом КНР посетить саммит в Швейцарии
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сухина объяснил свой уход из «Локомотива» в 2021 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости