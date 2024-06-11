Юран: «Втолковывал Безродному: «Ты талант, надо стремиться в европейский клуб. А он...»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, как воспитывал форварда Артема Безродного.

— В 1999 году, когда во второй раз пришли в «Спартак», воспитывали Робсона?

— Его Вася Баранов воспитывал (смеется). Взял под свой контроль. Рассказал, как надо заезжать на базу за два дня до матча. Учил его, что после бани надо выпить бутылочку пива, а лучше две. Это Роба четко усвоил.

— Безродный был невероятным талантом?

— Вот его как раз я взял под свою опеку. Он же сам луганский интернат прошел, из Сум. Такой он, конечно... сорви-голова. В столь молодом возрасте заиграл в Лиге чемпионов, выиграл чемпионат России. Но дальше не пошло.

— С пулей в голове?

— Я бы даже сказал — со снарядом! Жаль. Пытался его наставить на правильный путь. Говорил ему, что надо стремиться уехать в Европу, в сильный клуб. Талант-то у Артема был от Бога.

— А он?

— Ко всему легко относился... Мол, да ничего страшного. И все в таком духе. Серьезности не хватало, мягко говоря. Иванычу нравилось, что я с ним провожу беседы, говорил Безродному: «Юран плохому не научит». Ну что поделаешь...

Еще не сформировался Артем тогда до конца. Полуребенок. А тут такие деньги свалились. Это всегда тяжело. То ты с пустым карманом, и вдруг на тебя сверху доллары падают. Ты сразу думаешь: «Ну все, жизнь удалась!» Распространенная история, ошибка... Далеко не все справляются с этим испытанием. Безродный, увы, не смог себя реализовать полностью в футболе. Часто попадал в какие-то истории. В него же даже стреляли из травмата где-то на МКАДе.

Потом, когда повзрослел, женился, остепенился. Но было уже поздно. Жаль... Рано Артем ушел из жизни, очень рано.