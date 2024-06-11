Юран: «Втолковывал Безродному: «Ты талант, надо стремиться в европейский клуб. А он...»
Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, как воспитывал форварда Артема Безродного.
— В 1999 году, когда во второй раз пришли в «Спартак», воспитывали Робсона?
— Его Вася Баранов воспитывал (смеется). Взял под свой контроль. Рассказал, как надо заезжать на базу за два дня до матча. Учил его, что после бани надо выпить бутылочку пива, а лучше две. Это Роба четко усвоил.
— Безродный был невероятным талантом?
— Вот его как раз я взял под свою опеку. Он же сам луганский интернат прошел, из Сум. Такой он, конечно... сорви-голова. В столь молодом возрасте заиграл в Лиге чемпионов, выиграл чемпионат России. Но дальше не пошло.
— С пулей в голове?
— Я бы даже сказал — со снарядом! Жаль. Пытался его наставить на правильный путь. Говорил ему, что надо стремиться уехать в Европу, в сильный клуб. Талант-то у Артема был от Бога.
— А он?
— Ко всему легко относился... Мол, да ничего страшного. И все в таком духе. Серьезности не хватало, мягко говоря. Иванычу нравилось, что я с ним провожу беседы, говорил Безродному: «Юран плохому не научит». Ну что поделаешь...
Еще не сформировался Артем тогда до конца. Полуребенок. А тут такие деньги свалились. Это всегда тяжело. То ты с пустым карманом, и вдруг на тебя сверху доллары падают. Ты сразу думаешь: «Ну все, жизнь удалась!» Распространенная история, ошибка... Далеко не все справляются с этим испытанием. Безродный, увы, не смог себя реализовать полностью в футболе. Часто попадал в какие-то истории. В него же даже стреляли из травмата где-то на МКАДе.
Потом, когда повзрослел, женился, остепенился. Но было уже поздно. Жаль... Рано Артем ушел из жизни, очень рано.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4