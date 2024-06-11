Колосков назвал Соболева посредственным игроком: «Руки ему привязать нужно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев — игрок достаточно посредственный, на мой взгляд. Какие-то отдельные хорошие эпизоды у него бывают, но не более. Видно, что у него есть мастерство, но оно периодически куда-то пропадает. Трудно даже сказать, в чем причина такой нестабильности. Конфликты у него еще постоянные происходят. Он получает очень много желтых карточек из-за того, что локтями кого-то задевает, толкает. Руки ему привязать нужно», — приводит слова Колоскова Legalbet.

В сезоне-2023/24 27-летний Соболев провел 34 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результатных передач.