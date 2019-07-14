Сергей Семак: "Клуб ищет Заболотному и Краневиттеру новую работу"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итог матча 1-го тура премьер-лиги с "Тамбовом" (2:1).

– Заболотного нет в заявке на чемпионат. Зато он есть в заявке "Зенита-2" на ПФЛ. О чем это говорит?

– Антон уже тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов – в клубе занимаются поиском нового клуба для Антона. Есть какие-то варианты, но решать будут его представили с руководством клуба. Мне хочется, чтобы разрешился этот конфликт с наименьшими потерями для клуба и Антона. Он прекрасно тренируется и может помочь многим клубам премьер-лиги. Хотим, чтобы он играл больше и как можно лучше. Именно в премьер-лиге.

– Краневиттера тоже нет в заявке. Каково его будущее?

– Краневиттеру клуб подыскивает возможные варианты трудоустройства. Мы пока не заявляли для участия в чемпионате России.

– Нобоа не вышел на поле. Он точно никуда не уходит?

– Нобоа готовится с командой. Если будут варианты для него, это станет известно, наверное. Он готовится к каждому матчу. (Гоша Чернов)

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