Сергей Прядкин: «По словам Евсеева никто не обращался»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, который после матча с «Оренбургом» допустил высказывание в адрес судейского комитета, а также спонсоров «Зенита» и «Оренбурга» — компании «Газпром».

— Надо поднять устав РФС, — сказал Прядкин. — У нас многие вещи говорятся на эмоциях. В комитет по этике может обращаться глава РФС. Я не видел жесткой реакции на эти слова. Могу сказать так: я еще раз убеждаюсь, насколько трудная профессия тренер. Возможно, Евсеев выступил на эмоциях. Конечно, себя надо контролировать, при современных средствах вещания. Пока никаких обращений в связи со словами Евсеева не было. (Александр Рогулев)