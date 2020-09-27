Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал поражение от «Ростова» (2:3) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

— Не считаю, что «Ростов» задавил нас в прессинге, — сказал в эфире «Матч Премьер» Подпалый. — В начале делали, что и планировали, пытались быстро выходить из обороны, быстро искать нападающего. К сожалению, забили гол и успокоились. Получилось так, что очень легко дали сопернику делать подачи, невнимательно сыграли. Много работаем, но половину позиционных единоборств наши защитники проигрывают.

— Футболисты «Арсенала» не ждали подключений от Хасимото, сделавшего дубль?

­- Думаю, тут сказалось невнимание. Во время подготовки к игре мы показывали на видео, что инсайды «Ростова» любят нырять в открытые зоны. Дело во внимании. Все внимание футболиста идет на мяч, и он не видит игрока, который забегает и открывается.