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Сергей Подпалый — о дубле Хасимото в ворота «Арсенала»: «Сказалось невнимание защитников»

16:30
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Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал поражение от «Ростова» (2:3) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

— Не считаю, что «Ростов» задавил нас в прессинге, — сказал в эфире «Матч Премьер» Подпалый. — В начале делали, что и планировали, пытались быстро выходить из обороны, быстро искать нападающего. К сожалению, забили гол и успокоились. Получилось так, что очень легко дали сопернику делать подачи, невнимательно сыграли. Много работаем, но половину позиционных единоборств наши защитники проигрывают.

— Футболисты «Арсенала» не ждали подключений от Хасимото, сделавшего дубль?

­- Думаю, тут сказалось невнимание. Во время подготовки к игре мы показывали на видео, что инсайды «Ростова» любят нырять в открытые зоны. Дело во внимании. Все внимание футболиста идет на мяч, и он не видит игрока, который забегает и открывается.

Арсенал Т — Ростов

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