Сергей Фурса: «Приложу максимум усилий для развития российского судейства»

Новый руководитель департамента инспектирования РФС Сергей Фурса прокомментировал назначие на должность.

— Спасибо руководству РФС за проявленное доверие, — цитирует официальный сайт РФС Фурсу. — Для меня большая честь и настоящий вызов возглавить департамент инспектирования. Буду делиться с коллегами необходимыми знаниями и накопленным за многие годы опытом. Приложу максимум усилий для развития российского судейства в рамках нашей стратегии.