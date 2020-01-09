Сергей Фурса: «Приложу максимум усилий для развития российского судейства»
17:07
Новый руководитель департамента инспектирования РФС Сергей Фурса прокомментировал назначие на должность.
— Спасибо руководству РФС за проявленное доверие, — цитирует официальный сайт РФС Фурсу. — Для меня большая честь и настоящий вызов возглавить департамент инспектирования. Буду делиться с коллегами необходимыми знаниями и накопленным за многие годы опытом. Приложу максимум усилий для развития российского судейства в рамках нашей стратегии.
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