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Сергей Фурса: «Приложу максимум усилий для развития российского судейства»

17:07
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Новый руководитель департамента инспектирования РФС Сергей Фурса прокомментировал назначие на должность.

— Спасибо руководству РФС за проявленное доверие, — цитирует официальный сайт РФС Фурсу. — Для меня большая честь и настоящий вызов возглавить департамент инспектирования. Буду делиться с коллегами необходимыми знаниями и накопленным за многие годы опытом. Приложу максимум усилий для развития российского судейства в рамках нашей стратегии.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/211234

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