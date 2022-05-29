Семшов считает, что Шварц не остался бы в «Динамо» даже в случае победы в Кубке России

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением об уходе Сандро Шварца с поста главного тренера команды.

«Остался бы Шварц, если «Динамо» выиграло Кубок России? Я думаю, что он для себя все решил еще до финала. По последним матчам было видно, что Шварц немного подустал, старался делать максимум для клуба. Теперь для «Динамо» главное — не ошибиться с назначением, в клубе своеобразная динамовская аура, не каждому будет комфортно, ей нужно проникнуться. Я думаю, что положительно можно оценить работу Шварца в «Динамо». Он создал неплохую команду, она могла замахнуться на большее. Но это молодые футболисты, где-то опыта и психологической устойчивости не хватает», — приводит слова Семшова ТАСС.

43-летний Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне бело-голубые заняли третье место в РПЛ.

Сегодня, 29 мая, «Динамо» проиграло в финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартаку» со счетом 1:2.