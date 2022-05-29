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Сегодня, 22:23

Семшов считает, что Шварц не остался бы в «Динамо» даже в случае победы в Кубке России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением об уходе Сандро Шварца с поста главного тренера команды.

«Остался бы Шварц, если «Динамо» выиграло Кубок России? Я думаю, что он для себя все решил еще до финала. По последним матчам было видно, что Шварц немного подустал, старался делать максимум для клуба. Теперь для «Динамо» главное — не ошибиться с назначением, в клубе своеобразная динамовская аура, не каждому будет комфортно, ей нужно проникнуться. Я думаю, что положительно можно оценить работу Шварца в «Динамо». Он создал неплохую команду, она могла замахнуться на большее. Но это молодые футболисты, где-то опыта и психологической устойчивости не хватает», — приводит слова Семшова ТАСС.

43-летний Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне бело-голубые заняли третье место в РПЛ.

Сегодня, 29 мая, «Динамо» проиграло в финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартаку» со счетом 1:2.

Источник: https://tass.ru/sport/14764209
Игорь Семшов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

 19
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П
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Краснодар

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